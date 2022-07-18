H&M уходит с российского рынка и проведёт распродажи в Уфе и по всей стране

Отметим, что новость об уходе IKEA спровоцировала бурную реакцию среди российских покупателей. Так, перед началом распродажи для сотрудников в сети появились объявления, где пользователи за вознаграждение предлагают работникам мебельного магазина выкупить для них определённые товарные позиции. После же начала проведения полноформатной распродажи на сайте компании пользователи столкнулись с многочисленными проблемами при попытке оформить заказ. Корреспонденту Mkset несмотря на все трудности удалось оформить заказ — о лайфхаках и наблюдениях можно прочитать здесь.