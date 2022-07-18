Член СПЧ при главе Башкирии о вырубке липы: поиграли в экологию и хватит?

Как сообщал ранее Mkset, предприятие запросило в аренду лесные участки в Архангельском районе. Оно планирует заготавливать там лес для собственных нужд. Пчеловоды Башкирии считают, что 45 га — слишком много для одного района. Кроме того, именно в этой местности растет много особо ценной для них липы, а один из участков прилегает к территории, где расположена Аскинская ледяная пещера. Теперь конфликт прокомментировала общественница, член Совета по правам человека при главе Башкирии, Рина Гринберг.