mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Член СПЧ при главе Башкирии о вырубке липы: поиграли в экологию и хватит?

18 июля 14:00
Фото: 1MI
Эксперт по туризму и с недавнего времени член совета по правам человека при главе региона Рина Гринберг опубликовала пост, в котором признается, что не знает, «как помирить топор и дерево». Речь в нем идет о вырубке, которую планирует компания «Кроношпан».

Как сообщал ранее Mkset, предприятие запросило в аренду лесные участки в Архангельском районе. Оно планирует заготавливать там лес для собственных нужд. Пчеловоды Башкирии считают, что 45 га — слишком много для одного района. Кроме того, именно в этой местности растет много особо ценной для них липы, а один из участков прилегает к территории, где расположена Аскинская ледяная пещера. Теперь конфликт прокомментировала общественница, член Совета по правам человека при главе Башкирии, Рина Гринберг.

«В пещеру едут со всей страны, там у нас туризм развивают, гранты получают чтобы пещера была доступной для инвалидов, туристический кластер формируют, фестивали проводят, глэмпинги и турбазы строят, дорогу отсыпают. Поиграли в будущее, экологию и нормальные дороги? Хватит», — написала она.

Гринберг отметила, что на прошедшем в Архангельском районе обсуждении планов «Кроношпана» местные жители выступили против. Она отметила, что леса важны для рек и ручьев — именно деревья собирают и сохраняют влагу. Напомнила о дорогах, которые «убиваются» лесовозами (ранее Mkset об этом говорили пчеловоды).

Объемы пиломатериалов в Башкирии увеличиваются из года в год. За пять месяцев 2022 года производство мебели в республике вновь выросло — этот промышленный рывок жители оплачивают мелеющими реками и исчезающей в них рыбой, подчеркнула экоактивистка.

Материалы по теме
Битва за липу: как пчеловоды Башкирии протестуют против новых планов «Кроношпана»
#Новости#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48