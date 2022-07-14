Битва за липу: как пчеловоды Башкирии протестуют против новых планов «Кроношпана»

«Для пчеловода перестойное дерево наоборот лучше, нектароносность больше. Такие насаждения, как правило больные — гниет сердцевина. Да, с одной стороны, это плохо. Но, с другой стороны, если брать экологию и животный мир, то липа — одно из дуплистых деревьев. А в дуплах живет очень много животных, и не только белки, как мы привыкли, но и куницы, и птицы, до 50 видов. Нет животного — нарушается природный баланс в лесу, появляется больше вредителей, тот же шелкопряд. Все взаимосвязано», — говорит Иван Вавилов.