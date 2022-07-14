Битва за липу: как пчеловоды Башкирии протестуют против новых планов «Кроношпана»

Очередная волна недовольства «Кроношпаном» связана с его планами освоить большие участки леса в нескольких районах Башкирии, в числе которых Архангельский, Иглинский, Благовещенский, Нуримановский. Речь, по данным опрошенных Mkset пчеловодов, идет об огромных территориях общей площадью 45 тысяч га. Поручение подобрать участки для компании дал глава республики Радий Хабиров еще в конце прошлого года. Выдержка из документа была опубликована в соцсетях.
Сейчас кварталы лесных участков для передачи в аренду уже подобраны, в связи с этим администрация Архангельского района проводит собрания с пчеловодами. Предполагается, что на этих встречах будет сформирована общая позиция в связи по поводу передачи леса предприятию.
Местные пчеловоды с планами по вырубке леса не согласны. Самое важное для них дерево — липа — растет в ближайших к Уфе районах. В этих же районах присматривает себе участки и «Кроношпан». Липа интересна компании еще и потому, что она мягкая, объясняет сопредседатель региональной общественной организации «Пчеловоды Башкирии» Иван Вавилов.
«Поскольку дерево мягкое, перерабатывать его в щепу экономические выгоднее, чем дуб и березу. Ножи не так быстро изнашиваются. В Минлесхозе липа, к сожалению, считается неделовым лесом. А для нас она — основной нектаронос», — объясняет он.
На работу пасеки пчеловода из Архангельского Алексея Трапезникова планируемая вырубка никак не повлияет — земли, где она располагается, нельзя передать предприятию. Однако вырубка затронет интересы жителей Иглинского района, которые работают рядом с этими лесами. В их числе — племенной репродуктор «Алтын солок». Будет ли как-то учтено мнение этих пчеловодов, если территории формально «не их», — большой вопрос.
В некоторых кварталах, планируемых для вырубки, расположены зарегистрированные пасеки: их владельцы, чтобы защитить липовые леса, все чаще официально оформляют участки в аренду. В трехкилометровом диаметре от пасеки должна располагаться охранная зона. Но каким образом лесорубы будут «обходить» эти зоны, пока непонятно.
Часть пасек и вовсе расположены на землях сельхозназначения, но участки прилегают к лесным угодьям. А на лесной карте эти объекты не отражены, данные из разных баз не сопоставлены. Как в этом случае будет соблюдаться законодательство, защищающее пчел — еще один большой вопрос.
«В любом населенном пункте есть пчелы. Плюс в лесах, плюс на сельскохозяйственных землях. Сейчас лесники точно не знают, какие пасеки расположены рядом с лесом. Опушка леса — а дальше уже земли сельхозназначения. Надо правильно сделать сопоставление карт, оцифровать карту кварталов, чтобы прояснить картину. Тогда все будут знать, где какая пасека находится», — сообщил Mkset начальник отдела инспекционного контроля по пчеловодству Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии, пчеловод Руслан Каипкулов.
Каипкулов подчеркивает, что в конфликте пчеловодов и компании нет никакой политики. «Против власти мы не идем», повторяет еще раз. Сейчас общественная организация работает с лесхозами и муниципальными администрациями и рассчитывает отстоять интересы пчеловодов.
Руслан Каипкулов считает, что защитную зону вокруг пасек необходимо расширить до 10 км — такова дальность полета полезных насекомых. Конструктивное решение, которое в данный момент готовится, пчеловоды готовятся озвучить на собрании в районной администрации 15 июля. Взаимопонимание с местными властями и лесниками уже есть, осталось «расставить все точки над i» и добиться защиты пчел.
Пчеловод Алексей Трапезников также отметил, что одна из зон, где предполагается вырубка, расположена рядом со знаменитой Аскинской пещерой, потенциально привлекательной для туризма.
«Все время все мечтают, что там пойдет турпоток. Но если только туристов будут возить на промзону, туда, где прошел Мамай?», — предполагает он.
Претензии к «Кроношпану» связаны еще и с тем, что предприятие «Кроношпан ОСБ» до сих пор работает без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, отмечает Иван Вавилов. Ну и «санитаром леса», как обещали ранее, оно не стало.
«Само производство перерабатывает большой объем леса. Изначально же говорилось, что мусор будут перерабатывать: ветки срезают в городе, поддоны старые. А на самом деле чистую древесину перерабатывают», — отмечает он.
«Кроношпан» — компания, которая «многого хочет», считает Руслан Каипкулов.
«Фактически это иностранная компания, работающая на территории России. Какие налоги платят? На кого работают? Если бы от него была польза для народа: больше людей работало, скидка была бы на пиломатериалы для жителей Башкирии. Поэтому я всегда против того, чтобы какой-то кусок дать «Кроношпану». Пусть лучше мелкие предприниматели, ребята по районам зарабатывают — у них семьи, и их много. А «Кроношпан» разве кормит семьи»?», — говорит он.
Еще один вопрос от пчеловодов — зачем валят деловой лес. В том же Архангельском районе, отмечает Алексей Трапезников, есть перестойные деревья. Но эти участки компания взять не хочет, вероятно, потому что они расположены дальше от производства.
«Валежник никто не берет. И получается одна искра — и вся страна тушит пожар», — говорит он.
У людей есть опасения, что тяжелая техника разобьет дороги в районе: формально эти вопросы урегулированы в документах. Однако пчеловоды сомневаются в том, что все требования будут соблюдены.
Пчеловоды также отмечают, что когда «Кроношпан» планировал вырубку леса в Нуримановском и Иглинском районе, там провели пиар-акцию по высадке саженцев. Но сделано это было из «популизма», далеко не в тех объемах, которые необходимы, сообщил Иван Вавилов.
«Они себя позиционируют, что порядка 50 тысяч саженцев высаживают, но мы-то тоже смотрим, наблюдаем за их деятельностью. По факту это только на словах. Причем высаживают не своими силами, а привлекают население, идут по пути наименьших затрат. Это популизм — да, вроде бы акции проводим. А как они — прижились, не прижились, в каком месте высадили [они не следят]», — говорит он.
«Пусть высаживают липу заранее весной, а не в активный сезон, когда работают пчеловоды», — считает Руслан Каипкулов.
Есть и еще одно противоречие между работниками лесного хозяйства и пчеловодами. Для первых старая липа — это больное дерево, которое нужно вырубать. Для вторых оно — самое ценное нектароносное растение.
«Для пчеловода перестойное дерево наоборот лучше, нектароносность больше. Такие насаждения, как правило больные — гниет сердцевина. Да, с одной стороны, это плохо. Но, с другой стороны, если брать экологию и животный мир, то липа — одно из дуплистых деревьев. А в дуплах живет очень много животных, и не только белки, как мы привыкли, но и куницы, и птицы, до 50 видов. Нет животного — нарушается природный баланс в лесу, появляется больше вредителей, тот же шелкопряд. Все взаимосвязано», — говорит Иван Вавилов.
В Архангельском районе лип, по данным пчеловодов, сегодня осталось не так много.
«Так сложилось, что предыдущие годы никто ничего не сажал — не потому, что люди плохие, просто об этом не думали. Липняков у нас и так мало, потому что наш район всегда был впереди планеты всей по заготовке мочала. Так что задумываться [о том, что исчезает липа] стали не так давно», — говорит Алексей Трапезников.
По его мнению, 45 тысяч га — слишком массовая вырубка для одного района. Нужно максимально сократить эти объемы. Программа-минимум — хотя бы защитить территории, где расположены пасеки.
«Просто тупо стоять на том, что ничего не рубить — тоже неправильно. Нужен комплексный подход», — говорит он.
Пчеловоды рассчитывают добиться, чтобы их интересы были учтены. Главное — не дать вырубить липу. По мнению Руслана Каипкулов, этому дереву вообще необходимо придать особый охранный статус. И дело не только в пчелах: если сейчас все вырубить, то что останется детям и внукам?
Генеральный директор «Кроношпан ГМХ» Ардашер Курбаншо в разговоре с Mkset сообщил, что до сих пор компания не срубила ни одного дерева ни в Башкирии, ни в целом по России. Планы предприятия, по его словам, никак не нарушат интересы населенных пунктов, местных жителей и пчеловодов. Пчелы летают на расстояния не более трех километров от пасеки, поэтому вырубки на отдалении от 40-50 км никак не повредят им. Претензии пчеловодов он назвал популизмом.
«Мы в своей деятельности не допускаем глупостей, которые бы задевали интересы таких традиционно устоявшихся вещей, как пчеловодство. Мы, наоборот, развиваем базу, которая дает пчеловодам возможность получат липовый мед. И наш уважаемый Союз пчеловодов принимает в этом участие. Я не могу понять, может быть, это какой-то специальный союз пчеловодов, который нами недоволен?», — высказал он недоумение.
Ардашер Курбаншо отметил, что нужно «не только протестовать, развитием липовых лесов «надо еще и заниматься» и упрекнул пчеловодов в том, что сами они этого не делают. «Этим занимается почему-то «Кроношпан» и Минлесхоз», сказал он.
По словам Курбаншо, Минлесхоз выделил компании 1,4 млн кубометров расчетной лесосеки, при этом от 60% этого объема компания отказалась из-за близости к границам национальных парков, лесосекам и пасекам. В целом по Башкирии уже на протяжении 30 лет не заготавливается и 30% от разрешенного к вырубке объема леса, из-за чего лес перестаивает и становится пожароопасным из-за обилия валежника.
«Есть та древесина, которую нужно заготавливать — ее мы будем заготавливать», — подчеркнул он.
Между тем гендиректор компании выразил готовность встретиться с недовольными пчеловодами, обсудить с ними все острые вопросы и даже «уйти» от тех мест, вырубка в которых затронет чьи-то интересы.
«Зарегистрированные пасеки мы не только обойдем, но каждый год занимаемся посадкой новых лип вокруг них», — добавил он.