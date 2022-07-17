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В Башкирии разработают туристические маршруты для детей

17 июля 09:32
Фото: 1MI
Всероссийский конкурс детских туристских проектов объявил Ростуризм.

Конкурс проводится в рамках программы «Столица детского туризма» и призван выявить новые конкурентоспособные, безопасные и востребованные турпродукты для детей с учетом их потребностей. В дальнейшем их планируется продвигать.

В конкурсе могут участвовать проектные команды специалистов в области детского туризма. Они должны предложить проект по одному из видов туризма (культурно-познавательный, экологический, промышленный или этнокультурный). В этом году появилась новая номинация «Путешествие на тему», в которой принимаются проекты, созданные с учетом тематики юбилейных мероприятий федерального уровня. Задана и тема — игрушки и игрушечные промыслы, игровые технологии.

Заявки принимаются до 7 августа. Финалисты и победители конкурса будут приглашены на форум по развитию детского туризма в Нижнем Новгороде.

Работ идет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который предполагает поддержку предпринимателей, работающих в сфере туризма, и создание современных объектов для отдыха.

#Новости#Туризм#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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