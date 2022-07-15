Вонь, горы мусора и бурьян: что творится в природном парке, который советовал Хабиров

За что люди платят? Никаких условий нет, горы мусора, которые в такую жару не вывозятся по несколько дней, от них вонь на всю округу и мухи. Траву не косят, везде колючки и крапива. Нормального спуска к воде нет, какая-то «козья тропа», на которой легко поскользнуться. Про спасателей уж вообще и говорить не стоит, их там никогда не было и не будет наверное. Пляж не оборудован никак. Есть кабинка для переодевания и туалет, в который просто невозможно зайти, даже подойти близко нельзя. Поэтому многие отдыхающие вынуждены ходить под кустики.Гюзель Галиуллина