Во всех районах Уфы за исключением одного женщины стали реже рожать

И если в целом по городу рождаемость упала почти на 10%, то в Орджоникидзевском районе она сократилась в два раза существенней — на 19,2%. В 2021 году с января по март женщина в Орджоникидзевском районе дали жизнь 432 малышам, в нынешнем же году на свет за этот же период появились 349 малышей.