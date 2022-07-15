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В Уфе завтра будет перекрыто движение по улице Сельская-Богородская

15 июля 17:17
Фото: Диана Юндина / 1MI
Движение транспорта на обширном участке дороги будет перекрыто из-за работ по укладке асфальта, сообщает пресс-служба администрации Уфы

Столичные автомобилисты завтра не смогут проехать по улице Сельская-Богородская из-за асфальтоукладочных работ. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.

Сообщается, что ограничения коснутся дорожного участка от улицы Интернациональной до путепровода «Гастелло» и продлятся с 6:00 до 19:00.

При этом проведение дорожных работ внесёт свои коррективы в схему движения электротранспорта. Так, Маршруты троллейбусов № 9 и 10 будут работать по измененной схеме «Троллейбусное депо № 2 — ТЭЦ-1».

#Новости#Азамат Нухов#Город
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