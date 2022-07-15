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Суд назначил уфимцу штраф 30 тысяч рублей за плакат на Дне города

15 июля 11:32
Фото: 1MI
Своей вины он не признал, но суд счел, что своим плакатом мужчина препятствует использованию ВС РФ, которое происходит в целях «поддержания международного мира и безопасности».

В Уфе по новой административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ вынесли еще один приговор. Уфимца признали виновным в дискредитации за то что во время празднования Дня города в парке «Кашкадан» он демонстрировал плакат с критикой спецоперации. Своей вины мужчина не признал, а суду сообщил, что с помощью самодельного плаката выражал свою позицию относительно происходящего на Украине.

Однако суд все-таки счел, что таким образом мужчина не просто дискредитировал, но еще и публично (на концерте было достаточно много людей) призывал препятствовать использованию ВС РФ, которое как указано в материалах дела осуществляется в целях «поддержания международного мира и безопасности».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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