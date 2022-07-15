Суд назначил уфимцу штраф 30 тысяч рублей за плакат на Дне города

В Уфе по новой административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ вынесли еще один приговор. Уфимца признали виновным в дискредитации за то что во время празднования Дня города в парке «Кашкадан» он демонстрировал плакат с критикой спецоперации. Своей вины мужчина не признал, а суду сообщил, что с помощью самодельного плаката выражал свою позицию относительно происходящего на Украине.