Стало известно, какого цвета зарплаты получают работники в Башкирии

Примечательно, что полностью официальная «белая» зарплата, согласно опросу разумеется, это удел граждан старшего возраста, наибольшая часть белых зарплат у работников старше 55 лет. Зарплаты в конверте же выбирает молодежь в возрастном диапазоне от 18 до 24 лет, то есть в возрасте когда о пенсии и социальном пакете мало кто всерьез обеспокоен.