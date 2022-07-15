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Стало известно, какого цвета зарплаты получают работники в Башкирии

15 июля 03:47
Фото: 1MI
Сервиса по поиску работы hh.ru провел опрос, стали известны его результаты.

Известный сервис по поиску работы hh.ru провел весьма интересный вопрос работающих граждан и выяснил какую зарплату они получают, но интересовались у респондентов не размером заработной платы, а ее «цветом» — белая она, серая или же и вовсе черная.

Данные опроса показали следующие результаты. Кристально белую, то есть полностью официальную, а значит облагаемую налогами заработную плату получает большая часть респондентов — 74%. Серую заработную плату, когда часть средств выплачивается официально, а часть «на руки» получает 15% опрошенных граждан. Ничего не отчисляют бюджет и полностью получают зарплату «в конверте» 11% участников опроса.

Примечательно, что полностью официальная «белая» зарплата, согласно опросу разумеется, это удел граждан старшего возраста, наибольшая часть белых зарплат у работников старше 55 лет. Зарплаты в конверте же выбирает молодежь в возрастном диапазоне от 18 до 24 лет, то есть в возрасте когда о пенсии и социальном пакете мало кто всерьез обеспокоен.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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