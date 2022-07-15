mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Избиение девочки в детском лагере в Башкирии заинтересовало главу следкома Бастрыкина

15 июля 05:01
Фото: 1MI
Александр Бастрыкин дал поручение главе СК по Башкирии Денису Чернятьеву доложить о проверке, которую теперь контролирует федеральный СК.

Историю с избиением девочки ее соотрядницами в пионерском лагере в Башкирии, которая попала на видео, а следом в социальные сети и СМИ теперь будут изучать следователи. Известно, что органы следствия уже организовали пока что доследственную проверку, однако проверка будет проверять инцидент на признаки конкретного преступления — оказания услуг не отвечающим требованиям безопасности. То есть следствие интересует руководство лагеря и качество услуг, а не поступки подростков.

Однако участницы конфликта все-таки будут опрошены в ходе проверки, пострадавшей же девочке предстоит пройти судмедэкспертизу. Опросят также педагогов и руководство лагеря, а также изучат, насколько качественно руководство и сотрудники принимали меры для обеспечения безопасности отдыхающих детей.

О результатах проверки Денусу Чернятьеву, который возглавляет ведомство в Башкирии предстоит доложить главе федерального следкома Александру Бастрыкину.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48