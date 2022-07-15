Избиение девочки в детском лагере в Башкирии заинтересовало главу следкома Бастрыкина

Историю с избиением девочки ее соотрядницами в пионерском лагере в Башкирии, которая попала на видео, а следом в социальные сети и СМИ теперь будут изучать следователи. Известно, что органы следствия уже организовали пока что доследственную проверку, однако проверка будет проверять инцидент на признаки конкретного преступления — оказания услуг не отвечающим требованиям безопасности. То есть следствие интересует руководство лагеря и качество услуг, а не поступки подростков.