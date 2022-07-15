mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Для “Цветов Башкирии” и Кузнецовского затона в Уфе купили 69 автобусов на 898 млн руб

15 июля 09:43
Фото: 1MI
Автобусы должны прибыть в Уфу до конца 2022 года, поставит их компания, которая “скинула” 10% от начальной цены и выиграла тендер на госзакупку 14 июля.

Власти Башкирии озаботились транспортной доступностью отдаленных районов Уфы, а именно “Цветов Башкирии” и Кузнецовского затона. Вчера, 14 июня завершился прием заявок на участие в аукционе на поставку 69 автобусов большого класса. Начальная, она же максимальная цена удобных передвижений по городу жителей уфимских окраин составляла 998 миллионов рублей.

Однако победитель тендера компания из Уфы «Аквамак-Процессинг», которая предложила щедрый дисконт в размере 10%. Автобусы придут в Уфу за 898 324 199,53 рублей.

Причем Минтранс республики изначально затребовал не абы какие автобусы, а большого класса, причем выпущены они должны быть в нынешнем году, а также оснащены системой ГЛОНАСС и автоматической коробкой передач. Мало того на автобусу нужна еще и гарантия на срок полтора года.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48