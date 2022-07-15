Для “Цветов Башкирии” и Кузнецовского затона в Уфе купили 69 автобусов на 898 млн руб

Причем Минтранс республики изначально затребовал не абы какие автобусы, а большого класса, причем выпущены они должны быть в нынешнем году, а также оснащены системой ГЛОНАСС и автоматической коробкой передач. Мало того на автобусу нужна еще и гарантия на срок полтора года.