mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Уфимского района пожаловались властям на нехватку школ

14 июля 04:10
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Дети из трёх деревень в Уфимском районе вынуждены ходить в одну переполненную школу деревни Шамонино, гласит из обращения местного жителя на сайте электронной приёмной органов власти Башкирии

Жители Уфимского района республики рассказали о нехватке в районе учреждений школьного и дошкольного образования. По их словам, в районе который сейчас активно заселяется, катастрофически не хватает школ и детских садов. Свои обращения местные жители опубликовали на сайте электронной приёмной органов власти республики.

Так, по словам местного жителя, дети из трёх деревень, расположенных в районе, вынуждены ходить в школу деревни Шамонино. При этом мужчина также отметил, что на данный момент деревенская школа уже переполнена.

Вторит словам мужчины и жительница деревни Осоргино во всё том же Уфимском районе. По её словам, многие дети вынуждены посещать школы и детские сады, расположенные в соседних деревнях, а в некоторых случаях — даже ездить в город.

Отмечается также, что район на данный момент активно заселяется новыми жителями — строятся новые дома, куда въезжают молодые семьи с детьми, что в дальнейшем может ещё обострить ситуацию с нехваткой мест в учебном учреждении. По словам местных жителей, школ и детских садов на территории района не хватает катастрофически.

Напомним, ранее стало известно, что строительством школы-недостроя в Баймакском районе, ученики которой вынуждены учиться «где попало», займётся подрядчик, ранее занимавшийся строительством ковид-госпиталей. Отметим, что старое здание школы признали аварийным ещё четыре года назад — в 2018 году. Работы по возведению нового здания стартовали в 2020 году и уже в День знаний 2021 года учебное заведение должно было открыть свои двери для учеников, однако этого так и не произошло.

Сами жители Баймакского района несколькими месяцами ранее записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему с единственной местной школой. О ситуации со строительством школы ранее высказался глава региона Радий Хабиров, пригрозивший отставкой главе Минстроя Егору Родину, в случае если не будет готов к 1 сентября.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48