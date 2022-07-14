Жители Уфимского района пожаловались властям на нехватку школ

Напомним, ранее стало известно, что строительством школы-недостроя в Баймакском районе, ученики которой вынуждены учиться «где попало», займётся подрядчик, ранее занимавшийся строительством ковид-госпиталей. Отметим, что старое здание школы признали аварийным ещё четыре года назад — в 2018 году. Работы по возведению нового здания стартовали в 2020 году и уже в День знаний 2021 года учебное заведение должно было открыть свои двери для учеников, однако этого так и не произошло.