Жители Уфимского района пожаловались властям на нехватку школ

Жители Уфимского района республики рассказали о нехватке в районе учреждений школьного и дошкольного образования. По их словам, в районе который сейчас активно заселяется, катастрофически не хватает школ и детских садов. Свои обращения местные жители опубликовали на сайте электронной приёмной органов власти республики.
Так, по словам местного жителя, дети из трёх деревень, расположенных в районе, вынуждены ходить в школу деревни Шамонино. При этом мужчина также отметил, что на данный момент деревенская школа уже переполнена.
Вторит словам мужчины и жительница деревни Осоргино во всё том же Уфимском районе. По её словам, многие дети вынуждены посещать школы и детские сады, расположенные в соседних деревнях, а в некоторых случаях — даже ездить в город.
Отмечается также, что район на данный момент активно заселяется новыми жителями — строятся новые дома, куда въезжают молодые семьи с детьми, что в дальнейшем может ещё обострить ситуацию с нехваткой мест в учебном учреждении. По словам местных жителей, школ и детских садов на территории района не хватает катастрофически.
Напомним, ранее стало известно, что строительством школы-недостроя в Баймакском районе, ученики которой вынуждены учиться «где попало», займётся подрядчик, ранее занимавшийся строительством ковид-госпиталей. Отметим, что старое здание школы признали аварийным ещё четыре года назад — в 2018 году. Работы по возведению нового здания стартовали в 2020 году и уже в День знаний 2021 года учебное заведение должно было открыть свои двери для учеников, однако этого так и не произошло.
Сами жители Баймакского района несколькими месяцами ранее записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему с единственной местной школой. О ситуации со строительством школы ранее высказался глава региона Радий Хабиров, пригрозивший отставкой главе Минстроя Егору Родину, в случае если не будет готов к 1 сентября.