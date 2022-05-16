mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Шутки кончились: Хабиров пригрозил отставкой руководителю Минстроя

16 мая 07:27
Фото: 1mediainvest.ru
Об этом он заявил на совещании в правительстве в понедельник, 16 мая.

Причиной для этого стал долгострой — школа на 375 мест в селе Старый Сибай в Баймакском районе.

«К 1 сентября она должна быть сдана. «[Если этого не произойдет], я тогда в отношении руководителя Минстроя приму решение. Шутки кончились», — заявил глава республики на совещании в понедельник, 16 мая.

Строить учебное заведение в Старом Сибае начали в 2020 году, но так и не завершили работы. В результате дети учатся, по словам местных жителей «где попало».

Ранее премьер-министр правительства Андрей Назаров сообщил, что школу будет достраивать подрядчик, который возводил ковид-госпитали — компания «Башеврокуб».

В настоящее время обязанности министра строительства исполняет Егор Родин.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48