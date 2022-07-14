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РФС проведет Кубок России по системе плей-офф в киберспорте

14 июля 20:16
Фото: pxhere.com
РФС хочет поменять формул плей-офф в Кубке России. Обновленный турнир должен заменить еврокубки.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ», в турнире будет сразу две сетки — верхняя и нижняя. Победитель каждой выйдет в финал турнира.

В верхней будут находится лучшие команды РПЛ по итогам группового этапа, в нижней — клубы, занявшие третьи места в группах. К ним примкнут некоторые клубы первого и/или второго дивизиона, которые определятся после стандартного плей-офф.

Смысл заключается в том, что команды потерпевшие поражения в верхней сетки сначала опускаются в нижнюю, а неудача там уже приводит к вылету из турнира. Данная система хорошо распространена в киберспорте.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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