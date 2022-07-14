Рекламный бизнес в регионах могут отдать под контроль частному оператору

Депутат Госдумы от ЕР предложил предоставить единственному оператору право контроля за цифровой рекламой. Если новшества все-таки утвердят, то обновленный закон «О рекламе» предоставит пока неизвестной частной организации право монополизации рынка наружной рекламы.
Но эксперты отмечают, что весь отечественный рынок рекламы вследствие этого может претерпеть необратимые изменения, пишет lenta.ru.
Из пояснительной записки к законопроекту становится понятно, что его целью объявлена «защита национальных интересов Российской Федерации». Депутат Кирьянов считает, что, изменив действующий на данный момент закон о рекламе, правительство сможет обеспечить всем равные права на проведение цифровых рекламных кампаний. Тем не менее об оказании помощи отрасли, а также о программах ее развития не сообщается. Этим фактом озадачены как эксперты в области рекламы, так и остальные участники рынка.
Обновленный закон предполагает проведение выбора претендента на монополию из ряда частных коммерческих предприятий и наделение его эксклюзивными правами на создание схем размещения и использование рекламных площадей на всей территории России на срок до 30 лет.
Известно, что, согласно законопроекту, единому оператору даже не потребуется получать разрешение от региональных властей. Компания будет обладать правом эксклюзивного размещения рекламных объектов в любом месте, пригодном для размещения наружной рекламы, перспективном с коммерческой точки зрения. Не составят исключение и площади, ранее принадлежавшие другим операторам.
В случае окончательного одобрения законопроекта муниципальные власти потеряют право влиять на внешний облик российских городов и сел. Кроме того, региональные бюджеты потеряют большие деньги, поскольку единый оператор будет размещать свои конструкции без торгов. По прогнозам экономистов, законопроект принесет городам за первые годы действия убытки, оцениваемые в десять и более миллиардов рублей. Помимо этого, установка конструкций с игнорированием ГОСТа, без сомнения, чревата возникновением аварийных ситуаций, которые могут угрожать жизни и здоровью граждан.
Соласно новому закону о наружной рекламе в России весь рекламный бизнес будет находиться в руках единственного монопольного оператора. Регионы потеряют прибыль от аренды площадей, от налогообложения на прибыль, а также УСН и НДФЛ. Это произойдет по причине того, что единый оператор будет зарегистрирован на территории столицы. Помимо прочего, размещение объектов социальной̆ рекламы муниципалитетов на конструкциях единого оператора будет затруднительным.
Представители рекламного рынка пообещали проявить настойчивость и добиваться отклонения резонансного законопроекта, так как, по их мнению, он игнорирует интересы не только рекламой отрасли, но и нашего государства и всех его граждан.