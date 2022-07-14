mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Популярный у жителей Башкирии курорт Соль-Илецк вошел в число самых востребованных

14 июля 04:46
Фото: irecommend.ru
Курорт занял шестую строчку в ТОП-10 российских курортов, уступив место в ТОП-5 курорту «Банное», сообщил портал 56orb.ru 13 июля.

В рейтинг самых востребованных российских курортов вошел популярный у жителей Башкирии курорт в Оренбургской области Соль-Илецк. Расчеты производил сервис бронирования жилья Tvil.ru, причем вычислял сервис популярность курортов именно как здравниц. Рассчитывалась востребованность того или иного курорта путем изучения средней стоимости ночи в гостинице и средней длительности пребывания на курорте. Дополнительно поясним, что востребованность здесь напрямую связана со стоимостью, именно ее и рассчитывали авторы рейтинга.

Соль-Илецк занял в данном рейтинге занял шестую позицию, уступив место в пятерке также крайне популярному у жителей Башкирии курорту «Банное», который к тому же находится в республике. И если средняя продолжительность отдыха на «Банном» и в Соль-Илецке оказалась одинаковой и составила шесть дней, то стоимость ночи весьма существенно отличается. Средняя стоимость проживания на Банном составляет 3 927 рублей, а в Соль-Илецке 2 412 рублей. Стоимость, разумеется, указана за сутки.

Помимо Соль-Илецка и курорта Банное в ТОП вошли города юга России, а именно Сочи, Евпатория, Кисловодск и Махачкала. Также популярным у россиян курортом стал город Зеленоградск в Калининградской области.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48