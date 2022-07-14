Популярный у жителей Башкирии курорт Соль-Илецк вошел в число самых востребованных

Соль-Илецк занял в данном рейтинге занял шестую позицию, уступив место в пятерке также крайне популярному у жителей Башкирии курорту «Банное», который к тому же находится в республике. И если средняя продолжительность отдыха на «Банном» и в Соль-Илецке оказалась одинаковой и составила шесть дней, то стоимость ночи весьма существенно отличается. Средняя стоимость проживания на Банном составляет 3 927 рублей, а в Соль-Илецке 2 412 рублей. Стоимость, разумеется, указана за сутки.