Популярный у жителей Башкирии курорт Соль-Илецк вошел в число самых востребованных

В рейтинг самых востребованных российских курортов вошел популярный у жителей Башкирии курорт в Оренбургской области Соль-Илецк. Расчеты производил сервис бронирования жилья Tvil.ru, причем вычислял сервис популярность курортов именно как здравниц. Рассчитывалась востребованность того или иного курорта путем изучения средней стоимости ночи в гостинице и средней длительности пребывания на курорте. Дополнительно поясним, что востребованность здесь напрямую связана со стоимостью, именно ее и рассчитывали авторы рейтинга.
Соль-Илецк занял в данном рейтинге занял шестую позицию, уступив место в пятерке также крайне популярному у жителей Башкирии курорту «Банное», который к тому же находится в республике. И если средняя продолжительность отдыха на «Банном» и в Соль-Илецке оказалась одинаковой и составила шесть дней, то стоимость ночи весьма существенно отличается. Средняя стоимость проживания на Банном составляет 3 927 рублей, а в Соль-Илецке 2 412 рублей. Стоимость, разумеется, указана за сутки.
Помимо Соль-Илецка и курорта Банное в ТОП вошли города юга России, а именно Сочи, Евпатория, Кисловодск и Махачкала. Также популярным у россиян курортом стал город Зеленоградск в Калининградской области.