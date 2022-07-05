«Крайне тревожная ситуация»: власти Башкирии заявили о низком коллективном иммунитете

Сегодня, 5 июля, на оперативном совещании в ЦУРе Башкирии глава регионального Роспотребнадзора заявила, что ситуация с коллективным иммунитетом в регионе «крайне тяжелая», он составляет всего 20,7%.
Так, по словам Анны Казак, для подготовки к осеннему сезону необходимо «вовремя начать контролировать эти цифры».
- У нас есть только 2,5 месяца, чтобы подойти к осеннему эпидподъему заболеваемости вирусной. Поэтому ревакцинации, вакцинации сейчас надо активно отработать, потому что уже в европейских странах мы видим повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией в том числе штаммами с тяжелым течением заболеваемости, Анна Казак.
Напомним, что Роспотребнадзор России 1 июля отменил масочный режим на территории страны. Тогда в ведомстве сообщили, что причиной для снятия ограничения послужило многократное снижение показателей заболеваемости.