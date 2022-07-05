«Крайне тревожная ситуация»: власти Башкирии заявили о низком коллективном иммунитете

- У нас есть только 2,5 месяца, чтобы подойти к осеннему эпидподъему заболеваемости вирусной. Поэтому ревакцинации, вакцинации сейчас надо активно отработать, потому что уже в европейских странах мы видим повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией в том числе штаммами с тяжелым течением заболеваемости, Анна Казак.