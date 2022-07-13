mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Хабиров поручил минЖКХ усилить контроль за состоянием газонов в Башкирии

13 июля 04:17
Фото: 1MI
Причиной тому послужили жалобы местных жителей на заросшие травой участки.

В частности, жалоба на покос травы поступила из Белебея, где сотрудники коммунальных служб скосили бурьян, однако после оставили ее вдоль дороги.

Так, на оперативном совещании в ЦУРе Башкирии, глава региона поручил и. о. министра ЖКХ усилить контроль за состоянием газонов в Башкирии. Хабиров также подчеркнул, что необходимо придерживаться определенных норм и стандартов.

Ранее житель Уфы жаловался на ранний подъем в выходной день из-за покоса травы, по его словам, коммунальный службы убираю траву каждое воскресенье в 7-8 утра. Мужчина недоумевает почему это не делается в будние дни и почему людям приходится просыпаться в свой единственный выходной «от визга, рокота и тарахтения газонокосилки».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48