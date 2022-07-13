Хабиров поручил минЖКХ усилить контроль за состоянием газонов в Башкирии

Ранее житель Уфы жаловался на ранний подъем в выходной день из-за покоса травы, по его словам, коммунальный службы убираю траву каждое воскресенье в 7-8 утра. Мужчина недоумевает почему это не делается в будние дни и почему людям приходится просыпаться в свой единственный выходной «от визга, рокота и тарахтения газонокосилки».