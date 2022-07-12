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«Кто дал указ тарахтеть»: уфимец пожаловался на покос травы в 7 утра

12 июля 10:12
Фото: 1MI
Мужчина задается вопросом кто из МинЖКХ так «невзлюбил жителей своего города».

Житель Уфы пожаловался на сайте электронной приемной на покос травы в 7-8 утра в выходной день. В частности, мужчина указывает, что коммунальные службы делают это «каждое воскресенье».

Так, уфимец недоумевает почему косить траву не выходят в будние дни, когда большинство горожан уходят на работу и почему людям приходится просыпаться в свой единственный выходной «от визга, рокота и тарахтения газонокосилки».

— Кто из министерства коммунального хозяйства так невзлюбил жителей своего города, что дал указ тарахтеть в выходной день,пишет мужчина.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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