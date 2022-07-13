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Форум “Культурное наследие и экономика креативных индустрий” пройдет в Чите

13 июля 06:12
Фото: pixabay.com
Чита принимает Дальневосточный творческий форум «Культурное наследие и экономика креативных индустрий: открытый диалог». В нем будут участвовать министры культуры всех регионов ДФО. Мероприятие намечено на 29 и 30 июля.

Как сообщает zabrab75.ru, в первый день на площадке дворца молодежи «Мегаполис» пройдет открытие форума и панельная дискуссия «Акцент на Дальний Восток: культура и туризм». Затем представители Забайкальского края, Якутии, Бурятии и Приморья обменяются опытом реализации проектов, основанных на культурных ценностях территорий.

Ожидается, что Забайкальский край представит три проекта – «Хорхог: баранина на камнях», «Фестивальная карта старообрядцев Забайкалья», ленд-арт парк «Тужи».

Также на первый день фестиваля запланирован ряд творческих мероприятий. В селе Улеты пройдет открытие модельной библиотеки, модернизированной в рамках нацпроекта «Культура». Далее действие переместится на территорию села Укурик Хилокского района. Там делегация форума посетит «Креативную деревню». Этот проект выиграл более семи миллионов рублей в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Здесь можно будет посетить деревню ремесел: кузницу, мастерские по пошиву унтов, производству авторских кукол, юрт и их интерьеров.

30 июля делегация форума побывает в школе креативных индустрий. Этот проект будет принимать гостей на базе училища культуры. Также делегатам предстоит осмотреть Дом культуры в селе Смоленка и Забайкальский краевой драматический театр, реконструкция которого, стоящая более миллиарда рублей, завершилась на год раньше намеченного срока.

В рамках дальневосточного форума заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова планирует провести мониторинговое совещание по реализации нацпроекта «Культура», федпрограмм и проектов. На сегодня свое участие в мероприятии подтвердили представители Амурской области, Якутии, Еврейской автономной области, Магадана, Сахалина, Бурятии, Чукотки, Хабаровского и Забайкальского краев.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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