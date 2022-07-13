Форум “Культурное наследие и экономика креативных индустрий” пройдет в Чите

Также на первый день фестиваля запланирован ряд творческих мероприятий. В селе Улеты пройдет открытие модельной библиотеки, модернизированной в рамках нацпроекта «Культура». Далее действие переместится на территорию села Укурик Хилокского района. Там делегация форума посетит «Креативную деревню». Этот проект выиграл более семи миллионов рублей в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Здесь можно будет посетить деревню ремесел: кузницу, мастерские по пошиву унтов, производству авторских кукол, юрт и их интерьеров.