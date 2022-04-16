Недвижимость в Финляндии и Италии: Сколько за год заработали депутаты ГД от Башкирии

Накануне, депутаты Госдумы РФ отчитались о своих дохода за 2021 год. Напомним, что Башкирию в нижней палате представляют 14 депутатов, общая сумма доходов которых составила 208 миллионов рублей.
Так, наибольший доход задекларировал депутат партии «Единая Россия» Владимир Сенин — более 94 миллионов рублей. Отметим, что в собственности чиновника значатся земельные участки, дом, две квартиры и два парковочных места, а в автопарке Сенина зарегистрированы автомобили: BMW 730Ld xDrive, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC и Volkswagen Multivan.
Далее в рейтинге самых богатых депутатов от Башкирии — Иван Сухарев с годовым заработком в 44,2 миллиона рублей. В объектах пользования представителя партии ЛДПР значатся две квартиры, одна их которых выдана в наём на срок полномочий депутата ГД.
На третьем месте по доходам расположилась Наталья Орлова с доходом в 12,5 миллиона рублей. В собственности депутата партии «Единая Россия» три земельных участка, дом, квартира, парковочные места, нежилое помещение, а также автомобиль Toyota Alphard.
Далее, в списке значится паралимпийская чемпионка и депутат партии «Единая Россия» Рима Баталова с заработком чуть больше 7 миллионов рублей. Известно, что женщина владеет квартирой и автомобилем Audi Q5, кроме того, на срок полномочий депутату ГД в распоряжении Баталовой находится еще одна квартира в 120, 9 квадратов. Годом ранее чиновница заработала 6,8 миллиона рублей.
Замыкает пятерку самых богатых депутатов Госдумы РФ от Башкирии — Ризван Курбанов, который за 2021 год заработал немногим больше 6,2 миллиона рублей. Чиновник на безвозмездной основе пользуется домов в 333,4 квадратных метра, также в найме до истечения срока полномочий у чиновника находится квартира в 83,2 квадратных метра.
Следом за Ризваном Курбановым — депутат от партии «Единая Россия» Зариф Байгускаров с заработком в 6,02 миллиона рублей. Кроме того, у чиновника в собственности 1/477 земельного участка площадью в 42982962 квадратных метров, также на срок полномочий депутата ГД в пользовании у Байгускарова находится квартира, а в аренде земельный участок. Между тем, в собственности у несовершеннолетнего ребенка депутат ½ квартиры. В 2020 году депутат задекларировал заработок в 5,8 миллиона рублей.
Далее с доходом немногим больше 6 миллионов рублей идет экс-мэр Уфы, а ныне депутат партии «Единая Россия» Павел Качкаев. В Декларации чиновника указаны земельный участок, жилой дом, гараж ¼ доли квартиры, а также квартира в найме на время исполнения полномочий депутата ГД. К слову, в 2020 году чиновник задекларировал 5,8 миллиона рублей. Супруга Павла Качкаева за 2021 год заработала 553,4 тысячи рублей, в собственности также имеет иномарку «Mercedes-Benz E200».
Рафаэль Марданшин депутат партии «Единая Россия» за 2021 год задекларировал доход в размере 5,9 миллиона рублей. В собственности у мужчины также земельный участок, жилой дом, квартира, три автомобиля марок: Land Rover Range Rover, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz S-350. На безвозмездной основе чиновник пользуется квартирой площадью в 84 квадратных метра.
Рифат Шайхутдинов в 2021 году задекларировал доход в 5,76 миллиона рублей. Также чиновник имеет ½ доли дачного участка и строение в 113 квадратных метра в Финляндии, в России земельный участок, квартиру, хозяйственное строение. В найме у чиновника есть квартира площадью 60,6 квадратных метра, а квартирой в 65 квадратных метра чиновник также пользуется безвозмездно. Задекларировал чиновник и автомобиль марки Mercedes-Benz.
Между тем, супруга Рифата Шахутдинова за 2021 год заработала 6,8 миллиона рублей. Также женщина владеет жилым домом в Италии площадью 175,7 квадратных метра, земельным участков в 3000 квадратов, домом, квартирой, гаражом, беседкой, бассейном, но уже в России. Помимо этого, в собственности у супруги депутата два автомобиля BMW и Toyota.
Немногим меньше Рифата Шайхутдинова в 2021 году заработал депутат Александр Ющенко — 5,75 миллиона рублей. Кроме того, представитель партии КПРФ задекларировал дачный участок, дом, два парковочных места, автомобиль BMW X5. На срок полномочий депутата ГД у Ющенко также в пользовании квартира в 72,9 квадратных метра, а в безвозмездном пользовании находятся квартира площадью 79 квадратов находится и хозяйственная постройка незавершенного строительства в 16 кв. м.
Следом идет Эльвира Аиткулова с заработком в 4,09 миллиона рублей за 2021 год. представительница партии «Единая Россия» владеет 19/20 долей квартиры площадью 78,8 квадратов. В найме на срок полномочий депутата ГД у Аиткуловой находится квартира в 118,30 квадратов.
Тем временем, супруг депутата задекларировал доход в 749,1 тысячи рублей, однако в собственности у мужчины — земельный участок, жилой дом и две квартиры. В пользовании — арендованный земельный участок и квартира предоставленная на безвозмездной основе площадью в 48 квадратных метром. В декларации значится и автомобиль марки Mitsubishi.
Заслуженный врач РБ Римма Утяшева за 2021 год задекларировала 4,07 миллиона рублей, кроме того, в собственности женщина имеет квартиру площадью 100,5 квадратных метра, а в пользовании на время исполнения полномочий депутата ГД — квартиру в 64,3 квадратных метра. Отметим, что в 2020 году женщина задекларировала доход в 4,04 миллиона рублей. Супруг Утяшевой за год заработал 491,7 тысячи рублей и в собственности имеет автомобиль марки Mercedes-Benz. Отметим, что в 2020 году женщина задекларировала доход в 4,04 миллиона рублей.
К слову, в начале этого года Римма Утяшева отрицательно высказалась о забастовке Ишимбайской ЦРБ, которую сотрудники «скорой» объявили из-за «тяжелейших» условий труда за мизерную зарплату. В частности, чиновница заявила, что «в медицину никогда не шли за деньгами, шли по убеждениям».
Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов за 2021 год задекларировал доход в 3,15 миллиона рублей. Так, чиновник имеет квартиру площадью в 107,1 квадратных метра, гараж и автомобиль марки Toyota. В пользовании у Гильмутдинова на срок исполнения полномочий депутата ГД квартира площадью 84,1 квадратных метра.
Отметим, что наименьший доход был задекларирован Ириной Панькиной. Представительница партии «Единая Россия» за прошлый год заработала 3,5 миллиона рублей.