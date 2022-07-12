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В Уфе во время сегодняшней грозы женщина погибла от удара молнии

12 июля 11:54
Фото: million-wallpapers.ru
Трагедия произошла на берегу реки Уфы, уточнили в Управлении гражданской защиты Уфы 12 июля.

Долгожданная для измучившегося от жары города гроза стала последней для женщины, которая во время природного явления оказалась на берегу реки в Сипайлово. Возраст женщины в УГЗ не уточнили, лишь сообщив что женщина пострадала из-за удара молнии на левом берегу реки Уфы. Свидетели происшествия переправили пострадавшую на правый берег реки, однако прибывшим медикам, к сожалению, осталось лишь констатировать смерть несчастной.

В УГЗ напомнили важные правила, которые могут спасти жизнь во время грозы. В первую очередь это строгий запрет на нахождение у водоемов и уж тем более в воде. Нельзя ни купаться, ни рыбачить, ни просто находиться на берегу. Так же сразу при начале грозы необходимо убрать из рук любые металлические предметы и уж подавно телефоны и прочие гаджеты.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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