В Уфе во время сегодняшней грозы женщина погибла от удара молнии

В УГЗ напомнили важные правила, которые могут спасти жизнь во время грозы. В первую очередь это строгий запрет на нахождение у водоемов и уж тем более в воде. Нельзя ни купаться, ни рыбачить, ни просто находиться на берегу. Так же сразу при начале грозы необходимо убрать из рук любые металлические предметы и уж подавно телефоны и прочие гаджеты.