В Башкирии на территории компании-ресурсника из резервуара разлилась нефть

Занималась ликвидацией Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а точнее ее местная подсистема. В сообщении МЧС также сказано, что на работу же ресурсоснабжающей компании происшествие с утечкой не повлияло, однако ситуация остается на контроле компетентных служб.