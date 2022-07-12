Стартап ФИОП вывел на рынок РФ печатный имплантат плечевого сустава

Следует отметить, что результаты первых операций свидетельствуют о высокой степени конгруэнтности изделия, а также о том, что медикам очень удобно работать с ним при проведении эндопротезирования. Специалисты указывают и на неплохие функциональные результаты в послеоперационный период. В начале лета текущего года руководители компаний подали в Роспатент заявку на регистрацию изобретения.