Стартап ФИОП вывел на рынок РФ печатный имплантат плечевого сустава

Стартап Северо-Западного наноцентра разработал имплантат совместными усилиями со специалистами компании SINTEL. В работе участвовал старший научный сотрудник НИИ онкологии Томского НИМЦ Илья Анисеня, пишет newsnn.ru.
Проект ориентирован на лечение пациентов, страдающих от обширных дефектов костных структур в области плечевых суставов, возникших из-за травм либо по причине онкологических заболеваний.
Следует отметить, что результаты первых операций свидетельствуют о высокой степени конгруэнтности изделия, а также о том, что медикам очень удобно работать с ним при проведении эндопротезирования. Специалисты указывают и на неплохие функциональные результаты в послеоперационный период. В начале лета текущего года руководители компаний подали в Роспатент заявку на регистрацию изобретения.
Коллектив CML AT Medical разработал новый онкоимплант плечевого сустава, который отличается наилучшими функциональными и анатомическими свойствами. По словам инженеров стартапа, после того как были сегментированы снимки компьютерной томографии, эксперты спроектировали имплантат, приняв во внимание все анатомические особенности пациента. Вес протеза был снижен за счет топологической оптимизации.
Из комментариев исполнительного директора стартапа CML AT Medical Яны Чекрыжовой следует, что целью проекта было разработать имплантат, способный обеспечить функциональную эффективность терапии. По ее словам, в процессе проектирования изделия специалисты решили следующие технические задачи: обеспечение надежности и повышение срока эксплуатации, уменьшение массы и сокращение количества отторжений протеза.
«В итоге нам удалось спроектировать легкий, надежный онкоимплант плечевого сустава с учетом индивидуальных особенностей биомеханики пациента», — резюмировала исполнительный директор стартапа CML AT Medical Яна Чекрыжова.
Имплантат изготавливали, прибегая к 3D-печати из биосовместимого титанового сплава. Это цельная конструкция, в которой есть специальные отверстия, фиксирующие соответствующие мышцы плечевого сустава и грудного отдела. По словам специалистов, в этом случае ткани пациента лучше срастаются со структурой имплантата, что обеспечивает суставам восстановление подвижности.
Также научно-производственная компания SINTEL нанесла на эндопротез особое биоактивное покрытие, которое добавило изделию противовоспалительный и противоопухолевый эффект.