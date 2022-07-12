Российские регионы получили рекомендации по профилактике и лечению оспы обезьян

Сообщение ведомства публикует RT со ссылкой на Интерфакс. «Минздравом утверждены и направлены в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян», - говорится в этом сообщении.
В данных рекомендациях представлены имеющиеся данные о оспе обезьян, а также подробно описаны алгоритмы клинической диагностики заболевания.
Ранее сообщалось, что в России выявлен первый случай оспы обезьян. Заболевание подтвердили у мужчины, который вернулся в страну из поездки в европейские страны.
Минздрав сообщает, что состояние пациента удовлетворительное.
Приняты все соответствующие меры, возможность дальнейшего распространения заболевания по территории России купирована.