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IKEA в Уфе запустила электронную очередь для распродажи товаров

12 июля 10:26
Фото: 1MI
Сайт IKEA начал работать со сбоями еще в первый день распродажи.

IKEA в Уфе запустила электронную очередь для распродажи товаров. Так, на начальной странице сайте появилось сообщение, которое уведомляет жителей об автоматической очереди на странице ожидания.

— Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно, — сообщается на сайте.

Подчеркивается, что время ожидания может занять как несколько минут, так и более часа. Все зависит от того, сколько человек находятся на сайте IKEA единовременно.

Напомним, что онлайн-распродажа стартовала 5 июля, однако уже 8 числа компания объявила о ее приостановке. Дело в том, что практически сразу после начала распродажи сайт IKEA стал выдавать ошибку. Так, добавить в корзину товары из каталога также было невозможно.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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