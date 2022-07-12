Дважды отклоненный проект застройки за ТРЦ “Семья” после доработки приняла мэрия Уфы

На участке ограниченном улицами Комсомольской, Николая Ковалева, Малой Тихорецкой и Вишерской, который расположен за ТРК “Семья” в Уфе в скором времени вырастет 28-этажное жилое здание. Разумеется для этого понадобится снести ныне расположенные на данном участке частные и малоэтажные дома и гаражи вместе с прочими хозяйственными постройками. Примечательно, что избавляться город планирует и от комплексов подземных гаражей на улице Тихорецкой.