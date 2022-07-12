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Аномальная жара с грозами и шквалистым ветром сохранится в Башкирии до конца недели

12 июля 05:54
Фото: 1MI
Помимо удручающей жары синоптики прогнозируют и грозы, сообщается на сайте Башгидрометцентра.

После прохладного и дождливого июня в Башкирию пришла для кого-то долгожданная, но все же аномальная жара выше 30 градусов Цельсия. По прогнозу синоптиков жаркая погода сохранится на протяжении всей рабочей недели, да и на выходных существенного похолодания не произойдет — погода станет комфортнее.

На сайте Башгидрометцентра карта Башкирии закрашена желтым, это означает, что температура воздуха является очень высокой, также местами по республике высока и пожароопасность.

С 12 по 14 июля температура воздуха в Башкирии будет колебаться в пределах от 27 до 33 градусов Цельсия, грозы по республике прогнозируются как днем так и ночью, и если в отсутствии гроз по Башкирии прогнозируют восточный и юго-восточный умеренный ветер, то во время грозы ветер будет превращаться в шквалистый.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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