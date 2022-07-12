Аномальная жара с грозами и шквалистым ветром сохранится в Башкирии до конца недели

С 12 по 14 июля температура воздуха в Башкирии будет колебаться в пределах от 27 до 33 градусов Цельсия, грозы по республике прогнозируются как днем так и ночью, и если в отсутствии гроз по Башкирии прогнозируют восточный и юго-восточный умеренный ветер, то во время грозы ветер будет превращаться в шквалистый.