В Башкирии за выходные шесть человек трагически погибли в воде

Шесть человек трагически скончались на территории водоёмов в республики за два минувших дня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Как сообщают в ведомстве, основной причиной инцидентов на воде является пренебрежение правилами безопасности. Речь в данном случае идёт не только о соблюдении правил безопасности при плавании в водоёмах, но также и правилах при пользовании маломерными судами.
Так, днём ранее на Нугушском водохранилище в результате столкновения катера с тюбингом погиб 23-летний парень. Также был госпитализирован 29-летний мужчина.
Также 10 июля двое мужчин погибли при купании в водоёмах Краснокамского района республики и города Октябрьский. Отмечается, что тело одного из мужчин обнаружили лишь спустя сутки.