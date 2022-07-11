mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии за выходные шесть человек трагически погибли в воде

11 июля 09:23
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О шести случаях гибели жителей республики на водных объектах сообщает пресс-служба МЧС по РБ

Шесть человек трагически скончались на территории водоёмов в республики за два минувших дня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Как сообщают в ведомстве, основной причиной инцидентов на воде является пренебрежение правилами безопасности. Речь в данном случае идёт не только о соблюдении правил безопасности при плавании в водоёмах, но также и правилах при пользовании маломерными судами.

Так, днём ранее на Нугушском водохранилище в результате столкновения катера с тюбингом погиб 23-летний парень. Также был госпитализирован 29-летний мужчина.

Также 10 июля двое мужчин погибли при купании в водоёмах Краснокамского района республики и города Октябрьский. Отмечается, что тело одного из мужчин обнаружили лишь спустя сутки.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48