За день в Башкирии утонули двое мужчин

За день в Башкирии утонули двое мужчин
За день в Башкирии утонули двое мужчин
Вчера, 13:52ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
В разных водоемах погибли молодой человек 20-ти лет и 60-летний мужчина. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.

За прошедший день в Башкирии утонули двое мужчин, об этом сообщили в республиканском Госкомитете по ЧС.

Известно, что первый случай произошел в городе Октябрьском. Молодой человек 20-ти лет утонул на Муллинском карьере, в месте непредназначенном для купания. Второй инцидент произошел в деревне Раздолье Краснокамского района. Тело 60-летнего погибшего нашли только спустя сутки.

Госкомитет по ЧС настоятельно советует жителям Башкирии не купаться в необорудованных местах, а также не заходить в воду в нетрезвом состоянии. Кроме того, лучше воздержаться от прыжков в водоем с неизвестным рельефом дна и не оставлять возле воды детей без присмотра.

Ранее мы писали о том, что в Мелеузе утонул 17-летний подросток. Молодой человек погиб в озере на улице Центральная.

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