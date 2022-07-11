mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об отдыхе на длинных выходных

11 июля 07:00
Фото: 1MI
О своих насыщенных выходных Радий Хабиров рассказал в соцсетях

Глава республики Радий Хабиров опубликовал с своих соцсетях пост, где рассказал о том, как проводит свои выходные.

Так, двумя днями ранее Радий Хабиров выступил с докладом в рамках научно-практической конференции в музее «Шульган-Таш». Подробнее о том, как выглядит новый музейный комплекс Mkset рассказывал здесь.

На следующий же день — десятого июля глава республики «решил своей семье дать немного отдохнуть» в «замечательном месте». Там внимание Хабирова привлекла табличка с правилами дома. Своим подписчикам глава региона рекомендовал «жить этими правилами».

Список правил состоит из 14 пунктов
Фото: Радий Хабиров/ Telegram

— Живите этими правилами, тогда все у вас будет хорошо. Самое главное — уважайте и любите свою жену, детей, родных и близких. И будьте просто настоящими мужчинами, — пишет Радий Хабиров в соцсетях.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48