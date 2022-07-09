Сегодня в Башкирии откроется новый музейный комплекс «Шульган-Таш»

Но сделать они смогут это не сегодня, так как на церемонии торжественного открытия будут присутствовать только представители власти, высокопоставленные гости и представители СМИ. В данный момент журналистам, среди которых и корреспондент Mkset уже доступна экспозиция, в которой можно не только получить новые знания, но и сравнить свой рост и комплекцию с пещерным человеком и даже узнать вес собственного мозга.