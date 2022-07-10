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В Сибае появится новое производство строительных материалов

10 июля 05:29
Фото: 1MI
Производство строительных материалов — одна из конкурентоспособных отраслей, которая имеет стабильно высокий спрос и отдачу для предпринимательской деятельности

В Сибае ИП Юлия Глухова начала реализовывать бизнес-проект — производство стройматериалов (плитки, кирпича) и малых архитектурных форм. По адресу ул. Тагирова, 1 сейчас частично подобрана и оплачена техника, необходимая для производства, планируется ремонт зданий комплекса. Предполагается, что производство качественной продукции позволит предприятию выйти на рынки нашего города и других регионов.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Юлии Глуховой была оказана консультационная поддержка по получению субсидии от сибайской администрации на возмещение части затрат за приобретенное оборудование.

При этом решается задача благоустройства наших городов, парки и дворы оснащаются удобными тротуарами и малыми архитектурными формами.

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