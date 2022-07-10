В Сибае появится новое производство строительных материалов

В Сибае ИП Юлия Глухова начала реализовывать бизнес-проект — производство стройматериалов (плитки, кирпича) и малых архитектурных форм. По адресу ул. Тагирова, 1 сейчас частично подобрана и оплачена техника, необходимая для производства, планируется ремонт зданий комплекса. Предполагается, что производство качественной продукции позволит предприятию выйти на рынки нашего города и других регионов.