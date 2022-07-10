В Башкирии продолжится жаркая погода на следующей неделе

В Башкирии сохраняется субтропическое тепло, об этом сообщили синоптики Башгидромета.
Известно, что 10 июля столбики термометров поднимутся до 25-30 градусов, однако в некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные дожди.
Начиная со следующей недели температура воздуха ночью составит 13-18 градусов. Прохладнее погоду ожидать не стоит — ниже 13 градусов будет только в горных районах республики.
В начале недели температура воздуха днем ожидается от 26 до 31 градуса. При этом осадков не ожидается.
Ранее мы писали о том, какое лето ожидается в республике в 2022 году. По прогнозам синоптиков аномальной засухи или постоянных дождей опасаться не стоит - в июле средняя температура составит +17; +20 градусов, также ожидается не более 50-90 мм осадков.