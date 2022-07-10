В Башкирии продолжится жаркая погода на следующей неделе

Ранее мы писали о том, какое лето ожидается в республике в 2022 году. По прогнозам синоптиков аномальной засухи или постоянных дождей опасаться не стоит - в июле средняя температура составит +17; +20 градусов, также ожидается не более 50-90 мм осадков.