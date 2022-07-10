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В Башкирии продолжится жаркая погода на следующей неделе

10 июля 09:23
Фото: 1MI
В начале недели сохранится жаркая погода, а ночью температура воздуха составит 13-18 градусов тепла.

В Башкирии сохраняется субтропическое тепло, об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Известно, что 10 июля столбики термометров поднимутся до 25-30 градусов, однако в некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные дожди.

Начиная со следующей недели температура воздуха ночью составит 13-18 градусов. Прохладнее погоду ожидать не стоит — ниже 13 градусов будет только в горных районах республики.

В начале недели температура воздуха днем ожидается от 26 до 31 градуса. При этом осадков не ожидается.

Ранее мы писали о том, какое лето ожидается в республике в 2022 году. По прогнозам синоптиков аномальной засухи или постоянных дождей опасаться не стоит - в июле средняя температура составит +17; +20 градусов, также ожидается не более 50-90 мм осадков.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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