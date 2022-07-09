В Башкирии водитель грузовика MAN насмерть сбил 12-летнего ребенка на велосипеде

Стоит напомнить и о том, что после прошлогодней трагедии в Уфе инспекторы во главе с Динаром Гильмутдиновым, который в прошлом году возглавлял ГИБДД, а сегодня является депутатом Госдумы, пришли к выводу, что на месте трагедии движение организовано в расчете на интенсивность движения как в Советском Союзе, когда машин было кратно меньше. Тогда же в прошлом году звучали и обещания обустроить тротуар вдоль трамвайных путей по улице Сельская Богородская в сторону Индустриального шоссе, а также установить дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанести разметку.