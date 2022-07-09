mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с пещерным человеком из эпохи палеолита

9 июля 09:06
Фото: Наталья Балыкова / Mkset.ru
Необычная встреча произошла в ходе торжественного открытия музейного комплекса «Шульган-таш» 9 июля.

Сегодня, 9 июля в Башкирии происходит торжественное открытие уникального музейного комплекса «Шульган-таш». Сегодняшние мероприятия в Бурзянском районе — закрытые. Презентация комплекса проходит для властей Башкирии, также в ней принимают участие и именитые гости, среди которых известный телеведущий и специалист по выживанию Тимофей Баженов и известная фигуристка Ирина Роднина.

Как можно увидеть на фото перед тем как гости отправятся изучать саму экспозицию, они познакомились с очень далеким предком современного человека — такой перформанс приготовили организаторы. Пещерный человек Юм обратился к главе с просьбой – Радия Хабирова он попросил разбить натек на камне и открыть знак священного места.

Однако кроме перфомансов у сегодняшнего мероприятия есть и очень серьезное значение. Подготовка номинационного досье по объекту «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО почти завершена. Работа по подготовке досье номинации объекта проводимая с 2012 года обнаружила ряд проблем в системе управления памятником, но они были устранены и уникальная древняя пещера в скором времени будет включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

#Новости#Наталья Балыкова#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48