Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с пещерным человеком из эпохи палеолита

Сегодня, 9 июля в Башкирии происходит торжественное открытие уникального музейного комплекса «Шульган-таш». Сегодняшние мероприятия в Бурзянском районе — закрытые. Презентация комплекса проходит для властей Башкирии, также в ней принимают участие и именитые гости, среди которых известный телеведущий и специалист по выживанию Тимофей Баженов и известная фигуристка Ирина Роднина.
Как можно увидеть на фото перед тем как гости отправятся изучать саму экспозицию, они познакомились с очень далеким предком современного человека — такой перформанс приготовили организаторы. Пещерный человек Юм обратился к главе с просьбой – Радия Хабирова он попросил разбить натек на камне и открыть знак священного места.
Однако кроме перфомансов у сегодняшнего мероприятия есть и очень серьезное значение. Подготовка номинационного досье по объекту «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО почти завершена. Работа по подготовке досье номинации объекта проводимая с 2012 года обнаружила ряд проблем в системе управления памятником, но они были устранены и уникальная древняя пещера в скором времени будет включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.