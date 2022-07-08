В Москве начался конгресс «Национальное здравоохранение 2022»

По словам Михаила Мурашко, в 2020 году мир принял вызов в виде новой коронавирусной инфекции, которая была зафиксирована во всех странах. Россия успела предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить быстрое распространение нового вируса по стране и дать системе здравоохранения подготовится для принятия пациентов и предоставления квалифицированной помощи.