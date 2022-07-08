Уфимцы дошли до телевидения с историей про МУП УИС и плату за отопление из прошлого

Ошибку, как сообщает НТВ, заметили сразу, но в морозный декабрь жителей пожалели и добавлять к и без того большим квитанциям ничего не стали. Потом грянула пандемия и граждан вновь пожалели, но жалость у МУП УИС внезапно кончилась весной 2022 года и телеканал озвучивает причину этого — Максим Петров корреспонденту НТВ прямым текстом сообщает — истекает срок давности. А значит долги надо собирать сейчас или никогда. Он же вспоминает о российском законодательстве, которое гласит, что если услуга была оказана, то ее надо оплатить.