Уфимцы дошли до телевидения с историей про МУП УИС и плату за отопление из прошлого

История с неожиданным желанием одной из ресурсоснабжающих компаний Уфы МУП УИС вернуть недополученные деньги с граждан удивила даже москвичей, а именно федеральный телеканал НТВ. О коммунальном скандале Mkset узнал в числе первых по воле судьбы оказавшись на встрече жильцов с директором МУП УИС. Та же информация оказалась в доступе и у федерального телеканала.
Уфимцы которые платили за тепло в соответствии с квитанциями, которые они получали все равно остались должны. Должны за то, что во время перехода с одной системы оплаты на другую кто-то напечатал ошибочные квитанции и по этой причине граждане не доплатили за некое количество потребленный гигакалорий.
Ошибку, как сообщает НТВ, заметили сразу, но в морозный декабрь жителей пожалели и добавлять к и без того большим квитанциям ничего не стали. Потом грянула пандемия и граждан вновь пожалели, но жалость у МУП УИС внезапно кончилась весной 2022 года и телеканал озвучивает причину этого — Максим Петров корреспонденту НТВ прямым текстом сообщает — истекает срок давности. А значит долги надо собирать сейчас или никогда. Он же вспоминает о российском законодательстве, которое гласит, что если услуга была оказана, то ее надо оплатить.
Однако законодательство судя по всему известно не только господину Петрову, но и уфимке Илюзе Елисеевой, которая подвергает сомнению данные ресурсников. И она и другие жильцы утверждают, что нет ни одного документа, согласно которому они обязаны оплачивать долги из прошлого.
Высказался в сюжете и Владимир Дунюшкин, который представляет региональную общественную организацию «Общественный контроль ЖКХ. Совет дома», который посетовал на то, что жители остались один на один с профессионалами от ЖКХ.
В сюжет попал и известный уфимский общественник Альберт Рахматуллин из СтопБашРТС, который рассказал о том, что за 2019 год организация выставила дополнительные счета, начисления за целый год. Корреспонденты НТВ умолчали о том, что корректировки в Уфе делал БашРТС, а не МУП УИС. Корректировки после судов людям вернули, но новые платежки все еще продолжают удивлять уфимцев.
Был в сюжете телекомпании и элемент настоящего расследования, которое провела уфимка Нина Кузьминична Чичерова. Она изучила техническую документацию, выяснила, какая температурная нагрузка должна быть в ее доме по проекту, и нашла нарушения, потом начала на общественных началах обучать других платить даже в два раза меньше.
Также в эфире телеканала прозвучала настоящая сенсация о том, что, по данным госпожи Чичеровой, дом № 45 по улице 50 лет СССР за отопительный период 2021–2022 года «переплатил полтора миллиона».