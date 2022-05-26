В МУП УИС раскрыли, кому из уфимцев придётся доплатить за отопление «из прошлого»

Начал представитель УИС с предыстории. В 2019 году был «переломный» момент между прежней и текущей системой оплаты за отопление, когда граждане платили за тепло на протяжении всего года, осенью 2019 года Башкирия перешла на нынешнюю систему — 8 месяцев платим, 4 месяца нет. Демчане как обычно получили счета за октябрь 2019, а в ноябре 2019, как оказалось спустя почти три года, оплачено тепло было не по показаниям. По мнению МУП УИС, счета потребителям тепла «недовыставили», но тепла при этом жители получили якобы больше. Платить, как было заявлено сегодня, придется не всем, а лишь тем, кому приходят квитанции от ЕРКЦ.