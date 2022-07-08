Трутнев обсудил с властями Сахалина вопросы продовольственной безопасности

Гендиректор АО «Корпорация развития Сахалинской области» Андрей Медведев рассказал, что сейчас склады региона позволяют хранить 6 тонн продовольственных товаров, а надо в 10 раз больше. Как только комплекс введут в эксплуатацию, то можно будет хранить в 2,5 раза больше продукции. Предприятия же смогут сэкономить на логистике до 30%. Благодаря новым технологиям и разным климатическим зонам овощи можно будет хранить дольше — не полгода, а девять месяцев.