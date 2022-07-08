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МУП УИС заявил о DDoS-атаке и предупредил уфимцев о недоступности личного кабинета

8 июля 10:39
Фото: 1MI
Сайт ресурсников работает, но медленно, личный кабинет пользователей остается недоступен, сообщается на сайте организации.

Очередное ведомство из Уфы сообщило о хакерской атаке на свой сайт. На этот раз информацию о DDoS-атаке на своем хоть медленно, но работающем сайте разместили сами ресурсники. На стартовой странице сайта сообщается о том, что сайт может работать гораздо медленнее чем обычно, а также о том, что абоненты на некоторое время лишены возможности войти в личный кабинет на сайте.

Ранее хакерским атакам регулярно подвергался сайт мэрии Уфы, которая между тем является учредителем МУП УИС. С началом спецоперации России на Украине атаки Хакеров участились, причем направлены они были не только на сайт уфимской администрации, но и на сайты судов, а также на сайт Курултая.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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