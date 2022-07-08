МУП УИС заявил о DDoS-атаке и предупредил уфимцев о недоступности личного кабинета

Очередное ведомство из Уфы сообщило о хакерской атаке на свой сайт. На этот раз информацию о DDoS-атаке на своем хоть медленно, но работающем сайте разместили сами ресурсники. На стартовой странице сайта сообщается о том, что сайт может работать гораздо медленнее чем обычно, а также о том, что абоненты на некоторое время лишены возможности войти в личный кабинет на сайте.
Ранее хакерским атакам регулярно подвергался сайт мэрии Уфы, которая между тем является учредителем МУП УИС. С началом спецоперации России на Украине атаки Хакеров участились, причем направлены они были не только на сайт уфимской администрации, но и на сайты судов, а также на сайт Курултая.