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Хабиров посетил готовую поликлинику в Бирске неработающую по «объективным причинам»

8 июля 15:27
Фото: соцсети Радия Хабирова
Глава республики на месте «довольно жестко» обозначил дату открытия поликлиники, о чем сообщил в своих социальных сетях 8 июля.

Сегодня глава Башкирии работает в Бирске, но помимо участия в праздничных мероприятиях посвященных Дню семьи, любви и верности и встречи известных гостей из Москвы посетил и местные социальные объекты, среди которых построенная поликлиника, которую пока что не могут посещать как взрослые так и маленькие жители Бирска.

Радий Хабиров уточнил, что в поликлинике «все готово», однако из-за задержек с поставками оборудования и затянутого получения лицензии пока что новое учреждение здравоохранения, рассчитанное на прием 200 маленьких и 400 взрослых пациентов, работать пока что не может. Хотя и причины по мнению главы Башкирии объективные. Несмотря на объективность причин глава сообщил, что ему пришлось «довольно жестко обозначить дату», ее Радий Хабиров назначил на 1 сентября.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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