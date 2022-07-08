Хабиров посетил готовую поликлинику в Бирске неработающую по «объективным причинам»

Сегодня глава Башкирии работает в Бирске, но помимо участия в праздничных мероприятиях посвященных Дню семьи, любви и верности и встречи известных гостей из Москвы посетил и местные социальные объекты, среди которых построенная поликлиника, которую пока что не могут посещать как взрослые так и маленькие жители Бирска.
Радий Хабиров уточнил, что в поликлинике «все готово», однако из-за задержек с поставками оборудования и затянутого получения лицензии пока что новое учреждение здравоохранения, рассчитанное на прием 200 маленьких и 400 взрослых пациентов, работать пока что не может. Хотя и причины по мнению главы Башкирии объективные. Несмотря на объективность причин глава сообщил, что ему пришлось «довольно жестко обозначить дату», ее Радий Хабиров назначил на 1 сентября.