Виновные в смерти 13-летней девочки на стройке в Уфе предстанут перед судом

Так, дело было возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ в отношении директора строительной фирмы и его заместителя. По версии следствия, после приостановки строительства дома в 2019 году обвиняемыми не были выполнены установленные законодательством требования по консервации объекта и установлению ограждающих конструкций по периметру, исключающих доступ посторонних лиц на территорию.