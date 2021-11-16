«Дом смерти» в Уфе обнесли забором по просьбе приставов

На строительной площадки долгостроя на улице Пархоменко в Уфе приставы добились ограждения. Об этом сообщили в УФССП по Башкирии. Дом известен своими несчастными случаями, в результате которых в разное время погибло трое человек.
Региональный общественный фонд «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч»» провел экспертизу конструкций и объектов на указанной улице и восстановил ограждение на строительной площадке. Директор организации признал свою вину, теперь уголовное дело направлено в суд.
Десятиэтажный дом на улице Пархоменко должен был быть сдан еще в декабре 2010 года. За время простоя на территории стройплощадки неоднократно происходили несчастные случаи.