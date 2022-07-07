mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Советником главы Башкирии стал основатель батальона Шаймуратова Алик Камалетдинов

7 июля 11:46
Фото: тг-канал "Башкирский батальон"
Должность звучит как «советник главы по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Башкирии»

Основатель добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова и руководитель общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов получил пост советника главы Башкирии Радия Хабирова. Камалетдинов будет заниматься вопросами взаимодействия с военнослужащими из Башкирии.

Напомним, в мае в Уфе стали набирать добровольцев в батальон имени генерала Минигали Шаймуратова. О старте набора объявил Алик Камалетдинов в своих соцсетях. За считанные месяцы батальон был сформирован и сегодня, 7 июля, уже добрался до Оренбурга, где участники батальона будут проходить подготовку перед отправкой в зону проведения спецоперации.

На майской встрече с журналистами Камалетдинов рассказывал о том, что желающие принять участие в спецоперации которые подают заявки в добровольческий батальон хотят вступить из чувства патриотизма, а не из-за многочисленных положенных им выплат. В ходе той же встречи Камалетдинов говорил и о том, что сам хочет поехать вместе с батальоном добровольцев.

Напомним и о том, что глава Башкирии Радий Хабиров этой весной назначил еще одного советника – по патриотическому воспитанию. Им стал Валентин Солодовник, который участвовал в боевых действиях в Сирии и в феврале был награжден орденом имени Минигали Шаймуратова.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48