Советником главы Башкирии стал основатель батальона Шаймуратова Алик Камалетдинов

На майской встрече с журналистами Камалетдинов рассказывал о том, что желающие принять участие в спецоперации которые подают заявки в добровольческий батальон хотят вступить из чувства патриотизма, а не из-за многочисленных положенных им выплат. В ходе той же встречи Камалетдинов говорил и о том, что сам хочет поехать вместе с батальоном добровольцев.