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СМИ: Сбер не планирует вводить комиссию за хранение валюты

7 июля 18:12
Фото: pixabay.com
Постепенное понижение ключевой ставки Центробанком привело к тому, что российские банки начали снижать ставки по вкладам. При этом проценты по накопительным счетам и депозитам в рублях остаются высокими.

Однако иначе обстоит дело с вкладами в валюте: некоторые банки устанавливают комиссию за хранение долларов и евро. В ситуации разбирались журналисты Газеты.ру.

В данный момент в России действует временный порядок обращения с валютой. Деньги в евро и долларах разрешено снимать только со счетов, открытых до 9 марта 2022 года. Сумма не должна превышать 10 тысяч долларов или эквивалента в евро.

При этом регулятор запретил взимать с клиентов комиссию за снятие валюты до 9 сентября 2022 года. А сумма выплаты должна быть не меньше той, что рассчитывается на день выплаты по официальному курсу.

Чтобы избежать убытков по валютным операциям, многие банки решили ввести комиссию за валютные переводы и за обслуживание текущих валютных счетов в долларах и евро. Например, «Райффайзен Банк» уже с 30 июня списывает ежемесячную комиссию в размере 0,2% от суммы превышения порогового значения на конец месяца.

Банк «Уралсиб» с 6 июня установил комиссию за ведение счетов в евро - 0,3% в месяц с остатка на счетах.

Начал брать комиссию за ведение счетов в долларах и евро банк «Авангард».

В Сбере от идеи ввести комиссию за обслуживание валютных вкладов и счетов отказались.

Как объяснил эксперт банковского рынка Андрей Бархота, это решение кажется верным и взвешенным. Сбер уже давно считается крупнейшим игроком во всех сегментах финансового рынка, что позволяет ему обращаться с валютной ликвидностью без проблем даже при объективном ухудшении операционной среды. Также стоит учесть, что введение комиссий за валютные вклады и счета негативно отражается на финансовом поведении клиентов банка.

По словам Бархоты, в ряде случаев возможны значимый клиентский отток из вводящих комиссии банков и соответствующее снижение рыночной доли.

Напомним, что, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава Сбера Герман Греф заявил, что не планирует в этом году вводить отрицательные ставки по вкладам физических лиц в валюте. Греф подчеркнул, что в банке понимают: переводить сбережения в рубли при такой крепкой валюте, как в данный момент, невыгодно. Таким образом, введение отрицательных ставок в текущей ситуации будет означать тупик для клиентов - физических лиц.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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