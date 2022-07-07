СМИ: Сбер не планирует вводить комиссию за хранение валюты

Как объяснил эксперт банковского рынка Андрей Бархота, это решение кажется верным и взвешенным. Сбер уже давно считается крупнейшим игроком во всех сегментах финансового рынка, что позволяет ему обращаться с валютной ликвидностью без проблем даже при объективном ухудшении операционной среды. Также стоит учесть, что введение комиссий за валютные вклады и счета негативно отражается на финансовом поведении клиентов банка.