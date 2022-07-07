Ко Дню семьи, любви и верности в Башкирию привезли мощи святых Петра и Февронии

Завтра 8 июля в России празднуется относительно новый праздник. С недавних пор в России отмечается День любви, семьи и верности, который также является православным днем памяти святых Петра и Февронии, а также Февронии Низибийской в Русской православной церкви.
Сегодня, 7 июня мощи уже находятся в Свято-Троицком кафедральном соборе Бирска и пробудут мощи покровителей семейного очага в городе до 10 июля.
В праздничный же день 8 июля на сцене перед собором в Бирске состоится молебен святым Петру и Февронии Муромским, совершать его будет епископ Бирский и Белорецкий Спиридон.
Разумеется праздничные мероприятия пройдут и в других городах. Так в Уфе праздник и дискотека пройдут в новом парке «Кашкадан» в Сипайлово и на других площадках.
Отметим, что данный праздник стал государственным в нынешнем году, но отмечают в стране светский праздник в стране с 2008 года. В этом году в Башкирии к праздничному дню приурочена разнообразная программа, в том числе и развлекательная. Также в этот день в регионе будут поздравлять семьи, которым более 50 лет, то есть супругов, которые прожили в браке столь долгий срок и сохранили любовь и уважение к друг другу. А еще символизмом красивой даты в Башкирии решили воспользоваться несколько сотен невест и женихов, свои браки они приняли решение зарегистрировать именно в эту праздничную пятницу.