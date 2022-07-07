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Экономист Гинько рассказал, почему растут евро и доллар

7 июля 17:33
Фото: pixabay.com
Также специалист заметил, что укрепление национальной валюты тормозит конкурентоспособность отечественной экономики.

Гинько поясняет, что укрепление рыночных позиций любой нацвалюты будет выгодно потребителям, а также экономическим отраслям, ориентированным на импортную составляющую.

Однако, специалист также сообщает, что сильный рубль даст возможность осуществить перенос доли производств на территорию других государств, не поддержавших санкции. Таким образом, часть звеньев производственных цепочек можно будет перенести в Индию, Китай и другие дружественные страны, пишет Russian.rt.com.

Кроме того, Гинько напомнил, что на страны, поддержавшие санкции, на данный момент приходится небольшая доля мирового ВВП.

Известно, что Соединенные Штаты Америки и страны Европейского союза имеют меньший ВВП в сравнении со странами-участницами БРИКС (в которое входят Бразилия, наша страна, Индия, КНР и ЮАР). Также планируется наладить сотрудничество и с другими странами.

Также сообщалось, что в среду на начало торгов курс евро преодолел отметку в 66 руб. Курс доллара тоже поднялся и вышел за отметку 64 руб.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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