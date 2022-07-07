Экономист Гинько рассказал, почему растут евро и доллар

Однако, специалист также сообщает, что сильный рубль даст возможность осуществить перенос доли производств на территорию других государств, не поддержавших санкции. Таким образом, часть звеньев производственных цепочек можно будет перенести в Индию, Китай и другие дружественные страны, пишет Russian.rt.com.