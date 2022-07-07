«БашРТС» проиграла активисту из Башкирии суд по делу о защите деловой репутации

Отметим, что иск «БашРТС» подала ещё в марте 2021 года. Однако рассмотрение откладывалось несколько раз. Так, в июле прошлого года суд потребовал доказательства по делу — IP-адрес и номер телефона администратора открытой группы «Подслушано Нефтекамск» ВКонтакте, где изначально было опубликовано видео.