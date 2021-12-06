БашРТС подали иск на блогера из Башкирии из-за критики

Как сообщает РБК, 8 декабря Арбитражный суд республики будет рассматривать иск о защите деловой репутации компании БашРТС к блогеру из Нефтекамска Константину Зарубину. В феврале текущего года житель Башкирии раскритиковал работу коммунальщиков, назвав их жадными. В своих публикациях он рассказывал о плохой теплоизоляции магистральных труб, которые находятся в его родном городе. В доказательство он приводит кадры с самими трубами и измеряет температуру тепловых магистралей.