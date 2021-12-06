БашРТС подали иск на блогера из Башкирии из-за критики

Как сообщает РБК, 8 декабря Арбитражный суд республики будет рассматривать иск о защите деловой репутации компании БашРТС к блогеру из Нефтекамска Константину Зарубину. В феврале текущего года житель Башкирии раскритиковал работу коммунальщиков, назвав их жадными. В своих публикациях он рассказывал о плохой теплоизоляции магистральных труб, которые находятся в его родном городе. В доказательство он приводит кадры с самими трубами и измеряет температуру тепловых магистралей.
Компания подала иск еще в марте 2021 года, но рассмотрение откладывалось несколько раз. Спустя несколько месяцев, в июле суд потребовал доказательства по делу - IP-адрес и номер телефона администратора открытой группы «Подслушано Нефтекамск» ВКонтакте, где изначально было выложено видео. Известно, что на конец октября ответ еще не поступил.
Сам Зарубин заявил, что недавно компания "БашРТС" ходатайствовала о назначении лингвистической экспертизы, так как доказать вину блогера пока что не удалось.
Ранее 12 октября жители Уфы выстроились в огромную очередь возле офиса филиала «БашРТС». Люди пришли с сентябрьскими квитанциями за отопления с завышенными ценами. Один из уфимцев заявил, что ему пришел счет на сумму в 21 тысячу рублей.